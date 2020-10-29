الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

فيديو..هكذا يستغل «مجهولو الهوية» تضاريس المنطقة الجنوبية للتخفي وارتكاب الجرائم

فيديو..هكذا يستغل «مجهولو الهوية» تضاريس المنطقة الجنوبية للتخفي وارتكاب الجرائم
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف تصريح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، أمس الأربعاء، بإعلان هوية المتسببين بحريق جبل غُلامه، الواقع في محافظة تنومة التابعة لمنطقة عسير عن تلك الفئة التي تستغل تضاريس المنطقة الجنوبية للتخفي وارتكاب الجرائم وعمليات التهريب.

من جهتها، نشرت قناة الإخبارية تقريرًا يرصد تلك المحاولات التي تقوم تلك الفئة باستغلال موجات الضباب والغابات الشجرية والتضاريس في عملياتها التخريبية.

وكانت الوزارة قد نشرت بياناً كشف هوية المتسللين الذين أضرموا النيران في غابات جبل غُلامة، حيث كشفت الوزارة أن الحريق جاء نتيجة خلافات بين ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، فيما فروّا من الموقع بعد انتشار الحريق الذي امتد على مساحة تجاوزت أربعة ملايين و700 ألف متر مربع تقريباً، ونتج عنه احتراق أعداد كبيرة من النباتات البرية.

مواد ذات صلة

الدفاع المدني: فتح طرق للوصول للأماكن الوعرة بحريق السودة

الدفاع المدني: فتح طرق للوصول للأماكن الوعرة بحريق السودة

عسير.. اندلاع حريق في منطقة جبلية في السودة

عسير.. اندلاع حريق في منطقة جبلية في السودة

هزة أرضية قرب «خميس مشيط» بقوة 3.1 ريختر

هزة أرضية قرب «خميس مشيط» بقوة 3.1 ريختر

شاهد.. إصابة 2 من المتطوعين المساندين في عمليات إخماد حرائق تنومة

شاهد.. إصابة 2 من المتطوعين المساندين في عمليات إخماد حرائق تنومة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>