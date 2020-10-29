«الأرصاد» توضح خريطة الأمطار المتوقعة على مناطق المملكة خلال الأسبوع المقبل

تواصل – فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية، اعتبارًا من السبت وحتى الثلاثاء المقبل.
وأوضحت أن مناطق مكة المكرمة، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، وبعض محافظات منطقة تبوك؛ ستشهد حالة مطرية من متوسطة لغزيرة اعتبارًا من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.
وأشارت الهيئة في توقعاتها، إلى أن مناطق المدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، وبقية محافظات تبوك، يُتوقع أن تشهد سقوط الأمطار (متوسطة إلى غزيرة)، اعتبارًا من مساء السبت المقبل.
ولفتت إلى أن المناطق المذكورة من المتوقع أن تتعرض لهبوب رياح بسرعة 45 كلم/ ساعة، محملة بأتربة قد تؤثر على مستوى الرؤية.
وأبانت الأرصاد إلى أن التوقعات تشير إلى احتمال تأثير حالة مطرية أخرى، اعتبارًا من نهاية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم التنويه عنها لاحقًا.
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فرصة هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق#المملكةبمشيئة الله تعالى#نرصد_ونحمي988pic.twitter.com/vZftECJLHm
— الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen)October 29, 2020