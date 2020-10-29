«الأرصاد» توضح خريطة الأمطار المتوقعة على مناطق المملكة خلال الأسبوع المقبل

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تشهد بعض ‏مناطق المملكة هطول أمطار رعدية، اعتبارًا من السبت وحتى الثلاثاء ‏المقبل.

وأوضحت أن مناطق مكة المكرمة، والجوف، والحدود الشمالية، ‏وحائل، وبعض محافظات منطقة تبوك؛ ستشهد حالة مطرية من متوسطة لغزيرة اعتبارًا ‏من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.

وأشارت الهيئة في توقعاتها، إلى أن مناطق المدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، ‏وبقية محافظات تبوك، يُتوقع أن تشهد سقوط الأمطار (متوسطة إلى غزيرة)، اعتبارًا ‏من مساء السبت المقبل.‏

ولفتت إلى أن المناطق المذكورة من المتوقع أن تتعرض لهبوب رياح بسرعة ‏‏45 كلم/ ساعة، محملة بأتربة قد تؤثر على مستوى الرؤية.‏

وأبانت الأرصاد إلى أن التوقعات تشير إلى احتمال تأثير حالة مطرية أخرى، اعتبارًا من نهاية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم التنويه عنها لاحقًا.