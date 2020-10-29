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«الغذاء والدواء» توضح عقوبة أي منشأة تتداول غذاءً مغشوشًا

«الغذاء والدواء» توضح عقوبة أي منشأة تتداول غذاءً مغشوشًا
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تواصل – الرياض :

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن كل منشأة تقوم بتداول غذاء مغشوش ، تُعاقَب بغرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال، وقد تصل إلى مليون ريال.

وقالت “الهيئة” إنه ضمن المادة 16 من نظام الغذاء؛ ففي حال العمد تكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بهما معًا”؛ وفق المادة “16” من نظام الغذاء.

وكانت الهيئة قد كشفت أمس الأربعاء ، عن عقوبة من يقوم بالإعلان أو الترويج لمنتج تجميلي غير مدرج أو مخالف ، مشيرة إلى أنها تصل إلى خمسة ملايين ريال ، موضحة أن ذلك يأتي ضمن المادة 21 من “نظام منتجات التجميل”.

وأوضحت الهيئة ، أن استخدام المنشأة لأعلاف تحتوي على مواد سامة أو مضرة يُعد تجاوز ًا للأنظمة ويعرض المنشأة لعقوبة 200 ألف ريال مع إتلاف الأعلاف، وقد تصل الغرامة إلى مليون ريال؛ وفقًا للمادة (2/15) من نظام الأعلاف.

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