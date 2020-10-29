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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«ساما»: ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج لتبلغ 1.68 تريليون ريال

«ساما»: ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج لتبلغ 1.68 تريليون ريال
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تواصل- فريق التحرير:

كشف تقرير لمؤسسة النقد العربي السعودي عن أن الأصول الاحتياطية في الخارج بلغت في نهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 1.68 تريليون ريال مقابل 1.677 تريليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقاً لـ” الاقتصادية” أشار التقرير إلى ارتفاع طفيف في الأصول الاحتياطية بالخارج بلغت 0.04 في المائة بما يعادل 639 مليون ريال.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وارتفع إجمالي “الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج” 2.15 في المائة “22.13 مليار ريال”، ليبلغ 1.053 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث، مقابل 1.031 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني، لتستحوذ على 62.8 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية بنهاية الفترة.

 

 

 

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