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محامٍ يوضح العقوبة المنتظرة بحق منظم التجمع المخالف لتدابير “كورونا” بالقصيم

محامٍ يوضح العقوبة المنتظرة بحق منظم التجمع المخالف لتدابير “كورونا” بالقصيم
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تواصل – فريق التحرير :

كشف قانوني عن العقوبة المتوقع تطبيقها على منظم التجمع المخالف لتدابير كورونا بالقصيم والذي انتشرت مقاطع مصورة بشأنه مؤخراً على مواقع التواصل .

وقال المحامي عبدالكريم القاضي بحسب «عكاظ» ، أن المقطع المرئي كشف عدم تقيد المجتمعين ببعض الإجراءات الاحترازية، والإجراءات تشمل معاقبة لأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو منشآت القطاع الخاص أو العاملين فيها أو المتعاملين معها ممن يخالفون الإجراءات والتدابير الوقائية بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بالسجن والغرامة معاً وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة، ويكون تحديد مقدار عقوبة كل مخالفة وفق جدول تصنيف يتضمن كل مخالفة وما يقابلها من عقوبة.

وكانت شرطة القصيم قد حددت هوية المسؤول عن تجمع مخالف لتدابير كورونا وتم ضبطه ، وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة المقدم بدر السحيباني أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، ويجري العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحق المخالف وصاحب المنشأة، والحاضرين المخالفين.

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