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بالفيديو.. الداخلية تكشف حقيقة المقاطع المتداولة عن حريق السودة

بالفيديو.. الداخلية تكشف حقيقة المقاطع المتداولة عن حريق السودة
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن المشاهد التي تنتشر عبر مواقع التواصل لحريق السودة بمنطقة عسير غير دقيقة.

وأضاف الشلهوب، لقناة “الإخبارية”، أن المشاهد التي يم تداولها بشأن الحريق، هي تصوير ليلي، ولا تمت للواقع بأي صلة وهي غير حقيقية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق السودة، ولم يصب أي  شخص بأي أذى بفضل الله.

وكان رواد مواقع التواصل ، قد تداولوا في الساعات الأخيرة مقطعاً يظهر اندلاع حرائق في وادي بيش شمال جازان، عبر المنصات الإلكترونية.

وبعد البحث عن مصداقية المقطع وجد أنه يظهر حريقاً في وادي بيش في أشجار الدوم  اندلع قبل نحو أسبوعين، وتم إخماده في حينها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بهذا الخصوص في حينه .

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