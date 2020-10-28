في يوم واحد.. التحالف يعترض 6 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية وهدفين جويين

تواصل – فريق التحرير:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط.

وفي وقت سابق، أعلن متحدث التحالف العقيد ركن تركي المالكي أنهتم اعتراض 6 طائرات مسيرة وصاروخين باليستيين وهدفين جويين أطلقهما الميليشيات الحوثية تجاه المملكة.

وقال التحالف إنه سيحاسب العناصر الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين في المملكة، مشيرًا إلى أنه مستمر في حماية المدنيين.