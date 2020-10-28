في يوم واحد.. التحالف يعترض 6 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية وهدفين جويين

تواصل – فريق التحرير:
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط.
وفي وقت سابق، أعلن متحدث التحالف العقيد ركن تركي المالكي أنهتم اعتراض 6 طائرات مسيرة وصاروخين باليستيين وهدفين جويين أطلقهما الميليشيات الحوثية تجاه المملكة.
وقال التحالف إنه سيحاسب العناصر الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين في المملكة، مشيرًا إلى أنه مستمر في حماية المدنيين.
فيديو | متحدث#التحالفلـ#الإخبارية: تم اعتراض 6 طائرات مسيرة وصاروخين باليستيين وهدفين جويةpic.twitter.com/B8Qt1EOzeD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)October 28, 2020