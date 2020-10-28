الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شرطة الشرقية تطيح بـ9 مقيمين امتهنوا المتاجرة بشرائح الاتصال

شرطة الشرقية تطيح بـ9 مقيمين امتهنوا المتاجرة بشرائح الاتصال
0

تواصل – واس:

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، من القبض على تسعة مقيمين تاجروا بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين.

وفي التفاصيل، صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية – بفضل الله – تمكنت من القبض على ثمانية مقيمين من الجنسية البنجلاديشية ومُقيم واحد من الجنسية الهندية (تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، لتورطهم بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من أماكن سكنهم بمحافظة الأحساء وكراً لتنفيذ جرائمهم.

ووأضاف متحدث شرطة المنطقة الشرقية أنه ضُبط بحوزتهم (37557) شريحة لشركات اتصالات محلية، و(155) جهاز جوال، وأجهزة حاسب آلي محمول، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

مواد ذات صلة

الشرقية.. تصادم 3 شاحنات يوقف المرور على «طريق أبوحدرية» (فيديو)

الشرقية.. تصادم 3 شاحنات يوقف المرور على «طريق أبوحدرية» (فيديو)

الأرصاد تتوقع رياح نشطة وأتربة على مكة والمدينة وضباب على الشرقية

الأرصاد تتوقع رياح نشطة وأتربة على مكة والمدينة وضباب على الشرقية

«شاهد عيان» يروي تفاصيل نجاته من الموت تحت أنقاض مواقف الخبر (فيديو)

«شاهد عيان» يروي تفاصيل نجاته من الموت تحت أنقاض مواقف الخبر (فيديو)

أمانة الشرقية تنفذ 846 جولة رقابية على الأسواق المركزية

أمانة الشرقية تنفذ 846 جولة رقابية على الأسواق المركزية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة