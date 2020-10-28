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انطلاق المرحلة الثالثة للعمرة لاستقبال معتمري الخارج.. 20 ألف معتمر و19 ألف زائر

انطلاق المرحلة الثالثة للعمرة لاستقبال معتمري الخارج.. 20 ألف معتمر و19 ألف زائر
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة فتح المرحلة الثالثة للمعتمرين من الخارج، مع رفع الطاقة التشغيلية الاحترازية بنسبة 100% التي تصل طاقتها التشغيلية في اليوم إلى: 20 ألف معتمر و60 ألف مصل و19.500 زائر.

وتشمل باقة معتمري الخارج:

•تنظيم وجدولة رحلات الطيران من خارج المملكة

•خدمة الاستقبال في المطارات والمنافذ بواسطة الشركات المعتمدة

•خدمة النقل من المنافذ إلى المساكن

•النقل للحرمين باستخدام المركبات المهيئة

•خدمة الإسكان في دور الإيواء

•خدمة العمرة الآمنة

وأضافت إمارة منطقة مكة المكرمة: “يتم الموافقة على 10 آلاف معتمر في اليوم الواحد، وتكون عدد المجموعات 500 مجموعة في اليوم، بواقع 20 معتمرًا في كل مجموعة، ويتم استيعاب 32 مجموعة في الفترة الزمنية الواحدة، بواقع 6 فترات في اليوم الواحد”.

وأشارت إلى أنالفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج من 18 إلى 50 عامًا، كما فرضتوزارة الصحةتقديم شهادة فحص ( PCR ) بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا،يتم إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر لا يتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة.

 

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