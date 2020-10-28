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«زر سري» في هاتف «آيفون» لا يعرفه الكثيرون .. وهذه وظيفته

«زر سري» في هاتف «آيفون» لا يعرفه الكثيرون .. وهذه وظيفته
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تواصل – وكالات :

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية ، عن احتواء هاتف آيفون على زر مخفي جديد لا يزال الكثيرون يجهلون وجوده ، ويجعل هذا الزر التعامل مع الهاتف أكثر سهولة من السابق ، ويتيح للمستخدمين التحكم بهواتفهم بطرق عبقرية جديدة.

ويدعى هذا الزر بحسب الصحيفة ، Back Tap ولتشغيله تأكد بأنك قمت بتنزيل  نظام التشغيل الجديد Ios14 ثم انتقل إلى الإعدادات الخاصة بالهاتف، ومرر لأسفل وانقر على “إمكانية الوصول” ثم انقر على “اللمس”، ثم قم بتفعيل ميزة Back Tap ثم مرر لأسفل إلى “رجوع النقر”، وسيكون لديك خيار تشغيل “النقر المزدوج” أو “النقر الثلاثي”، وأي من الخيارات ستختار سيمنحك نفس الخيارات.

وبعد تشغيل الميزة ستتمكن من النقر لمعرفة الميزات التي يمكنك التحكم فيها الآن بنقرة مزدوجة أو ثلاثية على الجزء الخلفي من هاتفك، وتشمل أخذ لقطات للشاشة، ورفع مستوى الصوت أو خفضه، والتكبير، والتمرير وغيرها.

على سبيل المثال، إذا كنت تريد استخدام Double Tap لالتقاط لقطات شاشة، فانقر على خيار Double Tap ثم حدد Screenshot وستكون قادراً على التقاط لقطة للشاشة بمجرد النقر على الجزء الخلفي من هاتفك مرتين.

ولكن ضع في اعتبارك أن هذه الميزة قد لا تعمل إذا كان لديك حافظة هاتف سميكة.

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