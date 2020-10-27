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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 7 مليارات ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 7 مليارات ريال
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تواصل – واس :

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 43.59 نقطة ليقفل عند مستوى 8198.90 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سوليديرتي تكافل, والأهلية، وعناية، وأمانة للتأمين, ومعدنية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بترو رابغ, والخليج للتدريب، وهرفي للأغذية، والعقارية، ومجموعة فتيحي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 4.72% .

فيما كانت أسهم شركات الكابلات السعودية, ودار الأركان، والخليج للتدريب، وملاذ للتأمين، وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الكابلات السعودية، وبن داود، ومعدنية والأسماك، وأمانة للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 451.47 نقطة ليقفل عند مستوى 14438.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1117 صفقة.

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