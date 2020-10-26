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وفقًا لـ 3 معايير.. «الصحة» تعيد صرف العلاوة السنوية لـ«غير المواطنين» دون أثر رجعي

وفقًا لـ 3 معايير.. «الصحة» تعيد صرف العلاوة السنوية لـ«غير المواطنين» دون أثر رجعي
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تواصل – فريق التحرير:

أقرّت وزارة الصحة رسميًا إعادة منح العلاوة السنوية للمتعاقدين غير السعوديين في الكادر الصحي ابتداء من 1/‏1/2021 دون أثر رجعي.

ووفقًا لـ”الوطن”، فقد حددت الوزارة 3 معايير وضوابط لصرف العلاوة لغير السعوديين، من أهمها أن تكون وفقا للوائح والسياسات والمعايير المعتمدة بما فيها الأداء الوظيفي وبحسب ما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من نموذج عقد مهمات وظيفة بدوام كامل لغير السعوديين الوارد في أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

وتأتي المعايير التي حددتها الوزارة لمنح العلاوة السنوية للمتعاقدين غير السعوديين في الكادر الصحي وفقا للوائح والسياسات والمعايير المعتمدة بما فيها الأداء الوظيفي، كما تُطبّق العلاوة السنوية للمتعاقدين غير السعوديين بالجهات الحكومية وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من نموذج عقد مهمات وظيفة بدوام كامل لغير السعوديين الوارد في أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية (سابقا) رقم 1551 بتاريخ 6/9/1440، واخيرًا يعتمد منح العلاوة السنوية للمتعاقدين غير السعوديين في الكادر الصحي ابتداء من تاريخ 17/‏5/1442 الموافق 1/‏1/2021 دون أثر رجعي.

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