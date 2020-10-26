هل يجوز إخراج زكاة الثمار نقداً؟ … الشيخ «الخثلان» يُجيب (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أجاب فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن سؤال أحد الأشخاص حول جواز إخراج زكاة الثمار نقدًا، حيث أشار لوجود بعض الحالات التي يجوز فيها هذا الأمر.

وقال”الخثلان” إن الأصل في إخراج زكاة الثمار أن تكون من الثمار نفسها، فزكاة التمر تُخرج تمرًا، وزكاة الحب تُخرج حبًا، فهذا الأصل إلا إذا وجدت مصلحة راجحة في إخراجها نقدًا فلا بأس.

وتابع الشيخ “الخثلان”، أن من بين الحالات التي يجوز فيها إخراج الزكاة نقدًا أن يكون قد باع الثمار كلها، فلا يُطالب بأن يشتري نفس الثمار ليُخرجها زكاة له، بل يُخرجها نقدًا