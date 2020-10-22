3 نصائح مهمة من «إيجار» للمستأجر قبل إتمام العقد

تواصل- فريق التحرير:

قدم الحساب الرسمي لـ”إيجار” على موقع “تويتر” 3 نصائح مهمة للمستأجر قبل إتمام عملية إيجار المسكن.

وأوضح” إيجار” التابع لوزارة الإسكان في إنفوجراف أنه لابد من فحص الكهرباء وجودة تمديدات السباكة، وسلامة أجهزة التكييف إن وجدت.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج إيجار هو برنامج إلكتروني قامت بإطلاقه وزارة الإسكان الهدف منه طرح حلول مختلفة ومتنوعة للإيجار السكني أو الإيجار التجاري.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع التي تعمل علي تقديمها وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية للعمل علي توفير الوحدات السكنية الجديدة في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وتهدف إلي العمل علي توثيق العقود بشكل إلكتروني لضمان حقوق المستأجر والمؤجر والوسطاء العقاريين وكذلك حماية العقود وجعل صياغتها موحدة للإيجار لتحسين منظومة الإسكان داخل المملكة.