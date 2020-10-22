كم يتحمل صاحب العمل للاشتراك عن العامل في التأمينات؟

تواصل – فريق التحرير:
كشفت التأمينات الاجتماعية النسبة التي يتحملها صاحب العمل من أجر العامل المسجل ، مشيرة إلى أنها 12% .
وأوضحت التأمينات أن نسبة الـ 12 % تقسم كالتالي :
– 9% عن نظام المعاشات
– 2% عن نظام الأخطار المهنية
– 1% عن نظام التعطل عن العمل .
من جهة أخرى ردت التأمينات على استفسار ورد إليها عن الشهر الذي تتم فيه عملية تحديث الرواتب السنوية .
وقالت التأمينات : “تحديث الأجور السنوية يتم مرة واحدة بداية السنة التأمينية ، ومن خلال الرابط التالي يمكنك الاطلاع على خدمات صاحب العمل وخطوات خدمة تحديث الأجور :هنا” .