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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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كم يتحمل صاحب العمل للاشتراك عن العامل في التأمينات؟

كم يتحمل صاحب العمل للاشتراك عن العامل في التأمينات؟
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت التأمينات الاجتماعية النسبة التي يتحملها صاحب العمل من أجر العامل المسجل ، مشيرة إلى أنها 12% .

وأوضحت التأمينات أن نسبة الـ 12 % تقسم كالتالي :

– 9% عن نظام المعاشات
– 2% عن نظام الأخطار المهنية
– 1% عن نظام التعطل عن العمل .

من جهة أخرى ردت التأمينات على استفسار ورد إليها عن الشهر الذي تتم فيه عملية تحديث الرواتب السنوية .

وقالت التأمينات : “تحديث الأجور السنوية يتم مرة واحدة بداية السنة التأمينية ، ومن خلال الرابط التالي يمكنك الاطلاع على خدمات صاحب العمل وخطوات خدمة تحديث الأجور :هنا” .

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