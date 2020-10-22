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إمارة عسير: السيطرة على 70% من حريق جبل غلامة بمحافظة تنومة

إمارة عسير: السيطرة على 70% من حريق جبل غلامة بمحافظة تنومة
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تواصل – فريق التحرير :

قالت إمارة منطقة عسير، أن القيادة الميدانية لإدارة أزمة الحريق الذي اندلع في جبل غلامة بمحافظة تنومة قدّرت مساحته بنحو 1000* 500م.

وأضافت أن نسبة إخماد الحريق بلغت 70% من المساحة المعروفة حدودها حاليًا، فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، كما تواصل غرفة العمليات المشتركة بالإمارة والفرق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكافة توقعاتها.

وأكدت الإمارة أن العديد من الإجراءات الوقائية يتم تنفيذها في مراحل إخماد الحريق، منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي، رغم بعده عن موقع الحريق، مشيرة إلى أنه تم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية عند أول ضوء.

وأوضحت أن الفرق الاحتياطية لطوارئ شركة الكهرباء، وفرق الدعم من شركات الاتصالات جاءت من أبها لدعم الموقف حال الاحتياج، منوهة بإعادة التيار الكهربائي للقرى المجاورة للحريق بعد التأكد من سلامتها.

وأشارت إلى أن غرفة العمليات المشتركة تتابع الحركة المرورية على الطريق الرابط بين محافظتي النماص وتنومة، من أجل التعامل السريع لفك الاختناقات المرورية على الطريق المحاذي لموقع حريق تنومة ومنع مرور الشاحنات في الوقت الراهن.

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