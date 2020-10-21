عبر 3 وجهات .. «الخطوط الكويتية» تزف خبراً ساراً بشأن استئناف رحلاتها للمملكة

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية استئناف رحلاتها إلى المملكة عبر 3 وجهات رئيسة بدءًا من يوم 25 أكتوبر الحالي.
وقالت “الخطوط الكويتية”، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه سيتم استئناف الرحلات لثلاث وجهات بالمملكة هي (الرياض – جدة – الدمام).
ويمكن للراغبين في السفر إلى المملكة بالحجز عبر الموقع الإلكتروني أو الاتصال على الرقم (171).
عودة التشغيل إلى الرياض وجدة والدمام
خدمتكم تسعدناpic.twitter.com/Qjr4IKPgAv
— Kuwait Airways (@KuwaitAirways)October 21, 2020