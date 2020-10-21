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بالأسماء.. «الدفاع المدني» يدعو المقبولين في الوظائف الصحية للمراجعة

بالأسماء.. «الدفاع المدني» يدعو المقبولين في الوظائف الصحية للمراجعة
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تواصل – فريق التحرير:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المقبولين بصورة نهائية لشغل الوظائف الصحية والتي سبق الإعلان عنها عبر منصة جدارة من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمراجعة المقر الرئيسي للمديرية العامة للدفاع المدني بالرياض لاستكمال إجراءات التعيين مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة للتوظيف .

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه يمكن الاطلاع على أسماء ونتائج القبول من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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