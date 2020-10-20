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وكيل الحج والعمرة: اكتمال الحجز للمرحلة الثانية وأكثر من 2 مليون تسجيل في اعتمرنا

وكيل الحج والعمرة: اكتمال الحجز للمرحلة الثانية وأكثر من 2 مليون تسجيل في اعتمرنا
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الدكتور عمرو المداح وكيل وزارة الحج والعمرة طريقة معرفة تطبيق اعتمرنا الرسمي والفرق بينه وبين باقي التطبيقات غير الرسمية والتي تستهدف الاحتيال على المعتمرين.

وأوضح المداح أن تطبيق اعتمرنا الرسمي تجاوز عدد مرات تحميله 2.5 مليون تحميل، ثانيا ناشر التطبيق هو وزارة الحج والعمرة بينما التطبيقات المزيفة ستجدها من ناشرين آخرين ومن دول خارج المملكة العربية السعودية.

وتابع الدكتور عمرو المداح أنصح المعتمرين والزائرين والراغبين في الزيارة الذهاب للمصدر الأصلي للمعلومة وإذا رغبت في تحميل التطبيق فعليك الذهاب مباشرة إلى حسابات وزارة الحج والعمرة أو التأكد عند تطبيق التحميل من عدد مرات التحميل والجهة الناشرة.

ولفت وكيل وزارة الحج والعمرة إلى أن الأوقات المتاحة تم حجزها بالكامل لمدة شهرين في المرحلة الثانية تم إتاحة مواعيد إضافية، ومع نجاح المرحلة الأولى واكتمالها بدون أي مشاكل صحية، تم زيادة الطاقة التشغيلية إلى 15 ألف وتم إتاحتها قبل بدء المرحلة بثلاثة أيام، ومع بداية المرحلة الثالثة سيتم رفع الطاقة الاستيعابية إلى 20 ألف.

في سياق متصل، كشف المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر, أن نحو 45 ألف معتمر و120 ألف وفدوا إلى المسجد الحرام منذ انطلاق المرحلة الثانية من عودة العمرة تدريجياً وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية التي تهدف لتهيئة الأجواء المثالية لقاصدي المسجد الحرام ليؤدوا مناسكهم في يسر وسهولة.

ودعا إلى أهمية التقيد بالأوقات المعتمدة من خلال التصاريح المصدرة للمعتمرين والمصلين والدخول للحرم من نقاط التفويج المحددة عبر تطبيق “اعتمرنا” الرسمي والحذر من التطبيقات المضللة, والتعاون مع العاملين في الرئاسة والجهات المشاركة في تفويج الحجاج والتقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي والمحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي وإحضار السجادة الخاصة، وعدم اصطحاب الأطفال؛ حرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وأكد حرص الرئاسة على تقديم أجود الخدمات وأرقاها لقاصدي الحرمين الشريفين وفق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله,محذراً من تداول الشائعات والحرص على أخذ المعلومة من مصادرها الأصلية.

 

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