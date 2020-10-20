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«مؤشر الأسهم» يغلق منخفضاً.. وهذا عدد الصفقات المسجلة اليوم

«مؤشر الأسهم» يغلق منخفضاً.. وهذا عدد الصفقات المسجلة اليوم
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 14.61 نقطة ليقفل عند مستوى 8533.00 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 435 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 420 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 43 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 150 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات حلواني إخوان، وأسواق المزرعة، وهرفي للأغذية، وسبكيم العالمية، وكهرباء السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الجزيرة ريت، والصقر للتأمين، والخليجية العامة، وبروج للتأمين، ومجموعة فتيحي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 9.01%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والكابلات السعودية، ومسك، وسبكيم العالمية، وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الكابلات السعودية، وسبكيم العالمية، ومسك، ودار الأركان، وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 543.10 نقطة ليقفل عند مستوى 14962.25 نقطة، وبتداولات بلغت 23 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 285 ألف سهم تقاسمتها 807 صفقات.

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