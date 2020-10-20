«وزير الحج»: نعمل على التأكد من سلامة ومصداقية فحوصات المعتمرين من خارج المملكة

تواصل – واس:

نظمت وزارة الحج والعمرة اليوم , ندوة افتراضية بعنوان “العمرة بين تسهيل الإجراءات وصرامة الاحترازات” بحضور معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ومعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس ، ومعالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح سليمان مشاط.

وفي بداية الندوة أشار معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، إلى أن التزام المعتمرين والمصليين والزوار بالإجراءات الصحية والاحترازية وتوجيهات قائدي الأفواج والمسؤولين، أسهم بشكل كبير وبفضل من الله في نجاح خطة العودة الآمنة لأداء العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين وزيارة الروضة الشريفة وعدم تسجيل أي حالة طارئة.

وقال معاليه : إن المملكة العربية السعودية وضعت راحة ضيوف الرحمن وصحتهم وسلامتهم من أولوياتها، لذلك حرصت في كافة المراحل وبالتعاون مع الجهات الحكومية على ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين لينعموا بالأجواء الروحانية والآمنة وفق أعلى المعاير والإجراءات الاحترازية والصحية والتنظيمية، أما بالنسبة لقرار تقليل أو زيادة أعداد المعتمرين فذلك سيكون مرتبطًا بالتقارير اليومية التي تصل من الجهات المختصة، داعياً جميع المعتمرين والمصلين والزوار والعاملين بالالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والاحترازية واتباع الإرشادات الصادرة من الجهات المعنية.

وبخصوص قرب استقبال المعتمرين والزوار من خارج المملكة أكد معاليه أن الوزارة تعمل مع الجهات المعنية للتأكد من سلامة ومصداقية الفحوصات التي تجري للمعتمرين والمصلين والزوار لضمان سلامتهم وسلامة مرتادي الحرمين الشريفين.

من جانبه قال معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس: بفضل الله ثم بفضل الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات المشاركة نجحنا في تطبيق جميع الخطط التنفيذية على أرض الميدان ، حيث يحرص كل من يعمل في خدمة ضيوف الرحمن على العمل بروح الفريق الواحد لتسهيل الإجراءات لهم مع الحرص على تطبيق الاحترازات من أجل سلامتهم وأمنهم، مشيرا إلى عدم تسجيل أي حالة إصابة بفايروس كورنا بين المعتمرين والمصلين والزوار، وهذا يعكس صرامة الإجراءات الاحترازية والصحية التي طبقتها الجهات المختصة.

فيما أكد معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط الندوة أهمية العمل والمشاركة في رفع مستوى الخدمات والإجراءات الاحترازية لسلامة ضيوف الرحمن، مشيرًا أن تطبيق “اعتمرنا” يعكس مدى دقة وتكامل المنظومة التقنية التي شاركت فيها أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة.

يذكر أن الندوة تحدثت عن عدة محاور منها: إبراز جهود المملكة العربية السعودية في تسهيل إجراءات العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين، أبرز الاحترازات الوقائية المتخذة في موسم العمرة للحماية من فيروس كورونا، الخطط المستقبلية لاستقبال المسلمين لأداء العمرة، كما سلطت الضوء على نجاح المملكة العربية السعودية في التنظيمات الميدانية لعملية استقبال المعتمرين والمصلين.