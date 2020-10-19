الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

6 حقوق للمريض حال مراجعة المستشفيات الخاصة .. تعرّف عليها

6 حقوق للمريض حال مراجعة المستشفيات الخاصة .. تعرّف عليها
0

تواصل – فريق التحرير :

وجهت جمعية حماية المستهلك تنبيهًا للمريض بعدد من حقوقه لدى مراجعة المستشفيات الخاصة، والتي من بينها أن تكون الأسعار في مكان بارز وبخط واضح.

وقالت الجمعية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” إنه من بين تلك الحقوق تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج، إضافة إلى تقديم بيان تفصيلي بالتكلفة والخدمات المقدمة.

وأشارت الجمعية إلى أنه يتم تقديم المراجعة المجانية للمريض خلال الـ 14 يومًا الأولى من العلاج، فيما يلزم أخذ موافقة المريض الخطية على تكلفة العلاج ويتم تضمينها في السجل الطبي.

وأخيرًا، نوّهت الجمعية إلى أنه يستثنى الحالات الطارئة والتي تحتاج إلى تدخل فوري من أخذ الموافقة الخطية على تكلفة العلاج .

مواد ذات صلة

«استشاري» ينتقد مبالغة المستشفيات الخاصة في أسعار العمليات والكشوفات الطبية

«استشاري» ينتقد مبالغة المستشفيات الخاصة في أسعار العمليات والكشوفات الطبية

«تنظيم الكهرباء» تؤكد حق المستهلك في استمرار الخدمة دون انقطاع

«تنظيم الكهرباء» تؤكد حق المستهلك في استمرار الخدمة دون انقطاع

اعرف حقك.. «متحدث التجارة»: 4 حقوق مهمة للمتسوق إلكترونياً

اعرف حقك.. «متحدث التجارة»: 4 حقوق مهمة للمتسوق إلكترونياً

«التجارة»: حجب المواقع الإلكترونية المخالفة.. حقوق المستهلك خط أحمر

«التجارة»: حجب المواقع الإلكترونية المخالفة.. حقوق المستهلك خط أحمر

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة