6 حقوق للمريض حال مراجعة المستشفيات الخاصة .. تعرّف عليها

تواصل – فريق التحرير :

وجهت جمعية حماية المستهلك تنبيهًا للمريض بعدد من حقوقه لدى مراجعة المستشفيات الخاصة، والتي من بينها أن تكون الأسعار في مكان بارز وبخط واضح.

وقالت الجمعية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” إنه من بين تلك الحقوق تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج، إضافة إلى تقديم بيان تفصيلي بالتكلفة والخدمات المقدمة.

وأشارت الجمعية إلى أنه يتم تقديم المراجعة المجانية للمريض خلال الـ 14 يومًا الأولى من العلاج، فيما يلزم أخذ موافقة المريض الخطية على تكلفة العلاج ويتم تضمينها في السجل الطبي.

وأخيرًا، نوّهت الجمعية إلى أنه يستثنى الحالات الطارئة والتي تحتاج إلى تدخل فوري من أخذ الموافقة الخطية على تكلفة العلاج .