توقعات الأرصاد لطقس الغد.. رياح نشطة مثيرة للأتربة تعيق الرؤية بعدة مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، استمرار تأثير الرياح الشرقية النشطة والتي قد تثير الغبار خلال النهار على بعض الأجزاء الواقعة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، يصحب معها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى، في حين يكون الطقس مستقر على بقية مناطق المملكة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل مكة المكرمة وجدة 41 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل أبها 11 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.