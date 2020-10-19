انضمام «السوق المالية» للمؤشرات العالمية يجذب سيولة تتجاوز 100 مليار ريال

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قال المهندس خالد الحصان المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية “تداول”، “إن انضمام السوق المالية السعودية إلى المؤشرات العالمية وفر سيولة للسوق تخطت مائة مليار ريال خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تجاوز عدد المستثمرين الأجانب المسجلين في مركز إيداع الأوراق المالية 2100 مستثمر”.

وبحسب “الاقتصادية”، فقد أكد “الحصان” خلال جلسة افتراضية نظمتها السوق المالية السعودية “تداول” بعنوان أهمية الطرح والإدراج للقطاع الزراعي، وذلك بالتعاون مع غرفة القصيم، أهمية الطرح للشركات بشكل عام وللقطاع الزراعي بشكل خاص.

وذكر أن هناك عملا مكثفا تقوده هيئة السوق المالية وتشارك فيه “تداول” ووزارة التجارة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة المحتوى المحلي، بهدف تنسيق الجهود لإيجاد المحفزات المناسبة للقطاعات المختلفة للإدراج.