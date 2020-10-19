الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«صندوق التنمية الزراعية» يكشف عن حجم القروض منذ بداية العام الجاري

«صندوق التنمية الزراعية» يكشف عن حجم القروض منذ بداية العام الجاري
0

تواصل- واس:

كشف صندوق التنمية الزراعية عن إجمالي حجم التمويل الذي تمت الموافقة عليه منذ بداية العام الجاري 2020م وحتى نهاية الربع الثالث، بقيمة إجمالية بلغت 2688 مليون ريال، بينما بلغ إجمالي عدد القروض 2275 قرضاً.

وتضمنت موافقات الصندوق قروضاً تنموية وصلت إلى 2183 قرضاً، وعدد 43 قرضاً لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، و17 قرضاً لقطاع الدواجن، و13 قرضًا للبيوت المحمية المكيفة، و 5 قروض لمشاريع أخرى متنوعة.

بينما بلغت القروض الموافق عليها لدعم استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي 11 قرضاً، إضافة إلى قرضين للاستزراع المائي، وقرض واحد للاستثمار الزراعي في الخارج.

ويأتي اعتماد هذه القروض ضمن مبادرات ومنتجات التمويل المتنوعة التي يقدمها الصندوق بهدف تعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي، وضمان دوره الحيوي في تمويل ودعم القطاع الزراعي بالمملكة، وتأمين احتياجات المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي، وهو ما يساعد على زيادة الإنتاج والتشغيل بمستويات ذات كفاءة وجودة عالية.

يذكر أن الصندوق وانطلاقاً من رؤية المملكة 2030، يعمل على مواكبة الاستراتيجية الزراعية التي تركز على التنمية الريفية الزراعية المستدامة حسب الميز النسبية للمناطق والأمن الغذائي، إضافة إلى تشجيع استخدام التقنيات والممارسات الحديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين الإنتاجية الزراعية.

مواد ذات صلة

شرطة الرياض: الإطاحة بعصابة امتهنت المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بأسماء مواطنين

شرطة الرياض: الإطاحة بعصابة امتهنت المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بأسماء مواطنين

«الدفاع المدني» يعلن فتح باب القبول على 3 رتب.. رابط وشروط التسجيل

«الدفاع المدني» يعلن فتح باب القبول على 3 رتب.. رابط وشروط التسجيل

«الغذاء والدواء» تكشف أعداد البلاغات عن الأعراض الجانبية للأدوية خلال العام الجاري

«الغذاء والدواء» تكشف أعداد البلاغات عن الأعراض الجانبية للأدوية خلال العام الجاري

مدير إدارة الحشود بالمسجد الحرام: يُمنع تقبيل الحجر الأسود واصطحاب الأطفال (فيديو)

مدير إدارة الحشود بالمسجد الحرام: يُمنع تقبيل الحجر الأسود واصطحاب الأطفال (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>