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«البيئة» تعلن فتح باب التسجيل للبرنامج التدريبي لتربية النحل.. موعد ورابط التسجيل

«البيئة» تعلن فتح باب التسجيل للبرنامج التدريبي لتربية النحل.. موعد ورابط التسجيل
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، فتح باب التسجيل للبرنامج التدريبي المتكامل لتربية النحل.

وأوضحت “البيئة” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه سيبدأ التسجيل من اليوم الإثنين، 19 أكتوبر، وحتى الأحد 8 نوفمبر2020، عبر الرابط الإلكتروني (أضغط هنا).

وأكدت أنه سيمتد البرنامج لـ3 أشهر مجانية، ويستهدف الذكور والإناث، على أن تعطى الأولوية لغير الموظفين، ومن ليس لهم سجل تجاري.

وأشارت إلى أن المميزين سيتم اختيارهم للمشاركة في المعارض والمهرجانات مجانًا، كما يحصل المتدربون على دعم فني وعيني، إضافة لإمكانية الحصول على دعم من صندوق التنمية الزراعية.

يذكر أن المدربين نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، وتمنح الوزارة رخصة مزاولة مهنة “نحال“.

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