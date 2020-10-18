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طريقة سهلة لفحص الملفات والروابط من البرمجيات الخبيثة

طريقة سهلة لفحص الملفات والروابط من البرمجيات الخبيثة
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تواصل – فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي عبر حسابه في “تويتر”، روابط عدة مواقع يمكن من خلالها فحص الملفات والروابط وضمان خلوها من أي برمجيات خبيثة.

وشرح الحمادي طريقة استخدام هذه الخدمات، حيث يتم بكل سهولة رفع الملف على هذه الروابط، أو لصق الرابط وسيتم فحصه مباشرة ويعطيك تقريراً كاملاً عن حالته وهل هو خطير أو لا.

وأوضح الحمادي أن هذه الخدمات تشمل ما يلي:

Hybrid Analysis
https://hybrid-analysis.com

Virus Total
https://virustotal.com/gui/

Meta Defender
https://metadefender.opswat.com

 

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