طريقة سهلة لفحص الملفات والروابط من البرمجيات الخبيثة

تواصل – فريق التحرير:
نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي عبر حسابه في “تويتر”، روابط عدة مواقع يمكن من خلالها فحص الملفات والروابط وضمان خلوها من أي برمجيات خبيثة.
وشرح الحمادي طريقة استخدام هذه الخدمات، حيث يتم بكل سهولة رفع الملف على هذه الروابط، أو لصق الرابط وسيتم فحصه مباشرة ويعطيك تقريراً كاملاً عن حالته وهل هو خطير أو لا.
وأوضح الحمادي أن هذه الخدمات تشمل ما يلي:
Hybrid Analysis
https://hybrid-analysis.com
Virus Total
https://virustotal.com/gui/
Meta Defender
https://metadefender.opswat.com
إذا وصلك ملف أو رابط تشك في أنه قد يحتوي على ملفات خبيثة؛ فهذه خدمات ارفع الملف فيها أو ألصق الرابط وراح يتم فحصه مباشرة ويعطيك تقرير كامل عن حالته وهل هو خطير أو لا!
Hybrid Analysishttps://t.co/fc5e5JdLzu
Virus Totalhttps://t.co/kJEjVVlAnX
Metade Fenderhttps://t.co/ZoDtlJGZmwpic.twitter.com/6oZAbnNTsV
— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi)October 18, 2020