طريقة سهلة لفحص الملفات والروابط من البرمجيات الخبيثة

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نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي عبر حسابه في “تويتر”، روابط عدة مواقع يمكن من خلالها فحص الملفات والروابط وضمان خلوها من أي برمجيات خبيثة.

وشرح الحمادي طريقة استخدام هذه الخدمات، حيث يتم بكل سهولة رفع الملف على هذه الروابط، أو لصق الرابط وسيتم فحصه مباشرة ويعطيك تقريراً كاملاً عن حالته وهل هو خطير أو لا.

وأوضح الحمادي أن هذه الخدمات تشمل ما يلي:

Hybrid Analysis

https://hybrid-analysis.com



Virus Total

https://virustotal.com/gui/



Meta Defender

https://metadefender.opswat.com