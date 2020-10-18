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«المرور» يوضح حالات وجوب التزام قائد المركبة للجانب الأيمن

«المرور» يوضح حالات وجوب التزام قائد المركبة للجانب الأيمن
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تواصل – فريق التحرير:

ذكرت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عدداً من الحالات التي يجب على قائد المركبة الإلتزام بالجانب الأيمن فيها.

وقالت “المرور” أنه ينبغي على قائد المركبة إلتزام أقصى الجانب الأيمن إذا كان سينعطف إلى طريق آخر على يمينه، أو إذا كان هناك منتفع آخر سيتجاوزه.

كما أوضحت أن التزام أقصى الجانب الأيمن يكون واجباً إذا كانت سرعة المركبة أقل من السرعة القصوى المصرح بها، وعندما تكون الرؤية غير واضحة على الطريق. وأيضا إذا تقابل مع مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد.

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