بالأسماء..تعرف على تشكيل مجلس الشورى الجديد

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتعيين الدكتور/ مشعل بن فهم بن محمد السلمي نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير، وتعيين الدكتورة/ حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.
كما أصدر خادم الحرمين أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الشورى برئاسة الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ والأعضاء التالية أسماؤهم لمدة أربع سنوات هجرية ابتداءً من 3/3/1442هـ.
1ـ معالي الدكتور/ مشعل بن فهم بن محمد السلمي (نائب رئيس مجلس الشورى).
2ـ معالي الدكتورة/ حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي (مساعد رئيس مجلس الشورى).
3ـ الدكتور/ إبراهيم بن محمد بن عبدالله القناص.
4ـ الأستاذ/ إبراهيم بن محمد بن عبدالله المفلح.
5ـ المهندس/ إبراهيم بن محمد بن هادي تركي آل دغرير.
6ـ الدكتور/ إبراهيم بن محمود بن يسن النحاس.
7ـ الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى.
8ـ الأستاذ/ أحمد بن علي بن سليم المحمادي.
9ـ الدكتور/ أسامة بن حسن بن إبراهيم عارف.
10ـ معالي الأستاذ/ أسامة بن عبدالعزيز بن سعد الربيعة.
11ـ الأستاذ/ أسامة بن ياسين بن أحمد الخياري.
12ـ الدكتورة/ أسماء بنت سليمان بن عبدالله المويشير.
13ـ سمو الأميرة الدكتورة/ الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود.
14ـ الدكتورة/ آمال بنت يحي بن عمر الشيخ.
15ـ الدكتورة/ أمل بنت سلامة بن سليمان الشامان.
16ـ الدكتورة/ أميرة بنت أحمد بن سالم البلوي.
17ـ الدكتورة/ أميرة بنت أحمد بن عبدالرحمن الجعفري.
18ـ الدكتور/ إياس بن سمير بن إبراهيم الهاجري.
19ـ الدكتورة/ إيمان بنت سعد بن محسن الزهراني.
20ـ الدكتورة/ إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرين.
21ـ الدكتور/ أيمن بن صالح بن محمد طاهر فاضل.
22ـ الدكتور/ أيوب بن منصور بن علي الجربوع.
23ـ الأستاذ/ بندر بن محمد بن سلطان عسيري.
24ـ اللواء الركن/ تركي بن حمود بن خلاف العنزي.
25ـ الدكتور/ تركي بن صالح بن عبدالله العواد.
26ـ الدكتور/ تركي بن مشهور بن عويجان العنزي.
27ـ الدكتور/ حسن بن حجاب بن يحيى الحازمي.
28ـ الدكتور/ حسن بن سالم بن حسن مصلوم آل مصلوم.
29ـ الدكتور/ حسين بن ناصر بن عبدالله هزاع الشريف.
30ـ الأستاذة/ حنان بنت عبدالله بن محمد السماري.
31ـ معالي الدكتور/ خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن.
32ـ الأستاذ/ خالد بن محمد بن سعد البواردي.
33ـ الدكتور/ خالد بن محمد بن علي السيف.
34ـ الدكتور/ خالد بن محمود بن عمر زبير.
35ـ الدكتور/ خيران بن دباش بن أحمد رجب.
36ـ الأستاذ/ رائد بن عبدالله بن صالح التميمي.
37ـ الأستاذة/ رائدة بنت عبدالله بن راشد أبونيان.
38ـ الدكتور/ رزق بن مقبول بن حمدان الريس.
39ـ الدكتورة/ ريمة بنت صالح بن أحمد اليحيا.
40ـ الأستاذ/ زاهر بن محمد بن عبدالله الشهري.
41ـ الدكتورة/ زينب بنت مثنى بن عبده أبوطالب.
42ـ اللواء/ سامي بن زيد بن إبراهيم الحازمي.
43ـ الدكتورة/ سامية بنت عبدالله بن غائب نظر بخاري.
44ـ الأستاذ/ سعد بن صالح بن إبراهيم السبتي.
45ـ الأستاذ/ سعد بن صليب بن مطلق العتيبي.
46ـ الدكتور/ سعد بن عبدالرحمن بن محمد العمري.
47ـ الدكتور/ سعود بن ليلي بن رجاء الرويلي.
48ـ الدكتور/ سلطان بن سعد بن سلطان القحطاني.
49ـ الدكتور/ سلطان بن عقلاء بن حمود المرشد.
50ـ الدكتورة/ سلطانة بنت عبدالمصلح بن جزاع البديوي.
51ـ الدكتور/ سليمان بن علي بن محمد الفيفي.
52ـ الأستاذة/ سمية بنت أنور بن عبدالمجيد جبرتي.
53ـ معالي الدكتور/ صالح بن عبدالرحمن بن سعد الشهيب.
54ـ المهندس/ صالح بن فهد بن صالح النزهة.
55ـ الدكتور/ صالح بن محمد بن صالح الشمراني.
56ـ معالي الأستاذ/ صالح بن منيع بن صالح الخليوي.
57ـ الدكتور/ صلاح بن خالد بن خيرالله الطالب.
58ـ الدكتور/ طارق بن سعيد بن هليل الشمري.
59ـ معالي المهندس/ طارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس.
60ـ الأستاذ/ طلال بن إبراهيم بن عبدالرحمن القضيبي.
61ـ الدكتورة/ عائشة بنت حسن بن أحمد زكري.
62ـ الدكتورة/ عائشة بنت علي بن محمد حنش عريشي.
63ـ الدكتور/ عاصم بن محمد بن منصور مدخلي.
64ـ الدكتورة/ عالية بنت محمد علي بن محمد رفيع الدهلوي.
65ـ معالي المهندس/ عباس بن أحمد بن محمد هادي.
66ـ معالي الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد الحصين.
67ـ اللواء الركن الدكتور/ عبدالرحمن بن صنهات بن عبدالله الحربي.
68ـ الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن محمد الراجحي.
69ـ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز المهناء.
70ـ الأستاذ/ عبدالعزيز بن بدر بن محمد العبدالجبار.
71ـ الدكتور/ عبدالعزيز بن سلامة بن محمد الجلعود.
72ـ معالي الشيخ/ عبدالعزيز بن محمد بن علي النصار.
73ـ الأستاذ/ عبدالله بن أحمد بن صالح آل طاوي.
74ـ الدكتور/ عبدالله بن حمد بن عبدالله السلامة.
75ـ الدكتور/ عبدالله بن سعد بن إبراهيم الوقداني.
76ـ معالي المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله الضراب.
77ـ الأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عيفان.
78ـ الدكتور/ عبدالله بن عمر بن عبدالرحمن النجار.
79ـ معالي الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد بن علي المنيف.
80ـ الأستاذ/ عساف بن سالم بن فيصل أبو ثنين.
81ـ الأستاذ/ عطا بن حمود بن عطا السبيتي.
82ـ الدكتور/ عطية بن محمد بن عتيق العطوي.
83ـ معالي الأستاذ/ عقلاء بن علي التركي العقلاء.
84ـ الدكتور/ علي بن إبراهيم بن علي حامد الغبان.
85ـ الدكتور/ علي بن أحمد بن شويل القرني.
86ـ الدكتور/ علي بن سعد بن علي العلي.
87ـ المهندس/ علي بن عايض بن ظافر القرني.
88ـ اللواء/ علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ.
89ـ الدكتور/ علي بن محمد بن سعيد الشهراني.
90ـ اللواء الطيار الركن/ علي بن محمد بن يحي العسيري.
91ـ الدكتور/ عيسى بن رفاعي بن بداح العتيبي.
92ـ الأستاذ/ عيسى بن محمد بن عبدالعزيز العيسى.
93ـ الدكتور/ غازي بن فيصل بن سعيد محمد بن زقر.
94ـ الدكتور/ فارس بن عبدالله بن شافي العصيمي.
95ـ الدكتور/ فايز بن عبدالله بن علي الشهري.
96ـ الأستاذ/ فضل بن سعد بن محمد بوحسون البوعينين.
97ـ سمو الأمير/ فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود.
98ـ معالي الدكتور/ فهد بن سليمان بن عبدالله التخيفي.
99ـ الدكتور/ فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطياش.
100ـ الأستاذ/ فيحان بن عبدالعزيز بن قنيفذ بن لبدة.
101ـ الدكتور/ فيصل بن حمود بن بجاد العماج.
102ـ الدكتور/ فيصل بن علي بن عبده شيخ طميحي.
103ـ الدكتور/ فيصل بن منصور بن علي آل فاضل.
104ـ الأستاذة/ كوثر بنت موسى بن عايش الأربش.
105ـ الدكتورة/ لطيفة بنت عثمان بن إبراهيم الشعلان.
106ـ الدكتورة/ لطيفة بنت محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم.
107ـ الأستاذ/ مبارك بن خلف بن مبارك الدوسري.
108ـ الدكتور/ متعب بن عايد بن طلع المطيري.
109ـ اللواء الركن/ محمد بن إبراهيم بن محمد العجاجي.
110ـ الدكتور/ محمد بن حسين بن محمد عشري.
111ـ معالي الأستاذ/ محمد بن حمود بن رميح المزيد.
112ـ الأستاذ/ محمد بن راشد بن إبراهيم الحميضي.
113ـ الأستاذ/ محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي.
114ـ الدكتور/ محمد بن سعد بن علي آل زومة.
115ـ الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء.
116ـ الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم بن عبدالله الجنيدل.
117ـ الدكتور/ محمد بن عبدالله بن محمد آل عباس.
118ـ المهندس/ محمد بن مدني بن حمزة العلي.
119ـ اللواء/ مساعد بن سالم بن دغيم الخالدي.
120ـ الدكتورة/ مستورة بنت عبيد بن لافي الشمري.
121ـ الدكتور/ مصلح بن معيض بن حمدان الحارثي.
122ـ الأستاذ/ مطشر بن طراد بن راكان المرشد.
123ـ المهندس/ مفرح بن محمد بن صالح الزهراني.
124ـ الأستاذة/ منى بنت عابد بن محمد علي خزندار.
125ـ الدكتورة/ منى بنت عبدالله بن سعيد آل مشيط.
126ـ الدكتورة/ منى بنت عبدالمحسن بن عبدالرحمن الفضلي.
127ـ اللواء/ منصور بن سلطان بن عبدالله التركي.
128ـ الأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز بن راشد البصيلي.
129ـ الدكتور/ منصور بن عطية بن محمد المزروعي.
130ـ الدكتورة/ مها بنت عبدالله بن عبدالعزيز السنان.
131ـ الدكتور/ ناصح بن ناصح بن حدري البقمي.
132ـ الدكتور/ ناصر بن علي بن عبدالله الموسى.
133ـ الأستاذ/ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر.
134ـ الدكتور/ ناصر بن منصور بن محمد طيران.
135ـ الأستاذ/ نايف بن رشيد بن عبدالعزيز الوطبان.
136ـ المهندس/ نبيه بن عبدالمحسن بن منصور البراهيم.
137ـ الدكتورة/ نجوى بنت عبدالكريم بن عبدالله الغامدي.
138ـ الدكتور/ هادي بن علي بن محمد اليامي.
139ـ الدكتور/ هاني بن يوسف بن إبراهيم خاشقجي.
140ـ الدكتور/ هتان بن عبدالكريم بن علي تمراز.
141ـ الأستاذة/ هدى بنت عبدالرحمن بن صالح الحليسي.
142ـ الأستاذ/ هزاع بن بكر بن ملوح القحطاني.
143ـ الدكتور/ هشام بن كمال بن محمد الفارس.
144ـ الدكتورة/ هيفاء بنت حمود بن صالح الشمري.
145ـ الدكتور/ وائل بن محمد بن عمر الإدريسي.
146ـ الدكتور/ واصل بن داود بن سلمان المذن.
147ـ الدكتور/ وليد بن محمد بن كامل زاهد.
148ـ الدكتور/ ياسر بن عبدالرحمن بن محمود حافظ.
149ـ الأستاذ/ يزيد بن محمد بن عبدالله التويجري.
150ـ معالي الدكتور/ يوسف بن طراد بن يوسف السعدون.