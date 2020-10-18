الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تبدأ غدًا وحتى نهاية الأسبوع .. «الأرصاد» تتوقع رياح نشطة مُثيرة للغبار على هذه المناطق

تبدأ غدًا وحتى نهاية الأسبوع .. «الأرصاد» تتوقع رياح نشطة مُثيرة للغبار على هذه المناطق
0

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرارتأثير الرياح الشرقية النشطة خلال النهار، والتي قد تثير الغبار على الأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة والمدينة.

وقالت الهيئة في تغريدة عِبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إنه قد يمتد تأثير هذه الرياح إلى الاجزاء الساحلية وتصحب بارتفاع في درجات الحرارة العظمى، وذلك اعتباراً من يوم غداً الاثنين وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

مواد ذات صلة

قسط شهري 1200 ريال..«سكني» يُعلن استمرار الحجز الإلكتروني لأكثر من 9 آلاف وحدة بالمدينة

قسط شهري 1200 ريال..«سكني» يُعلن استمرار الحجز الإلكتروني لأكثر من 9 آلاف وحدة بالمدينة

بتوجيهات من أمير مكة.. «أمانة جدة» تباشر المباني الآيلة للسقوط بحي «الرويس»

بتوجيهات من أمير مكة.. «أمانة جدة» تباشر المباني الآيلة للسقوط بحي «الرويس»

تعرف على توقعات الأرصاد لحالة الطقس اليوم الأحد

تعرف على توقعات الأرصاد لحالة الطقس اليوم الأحد

الأرصاد تتوقع طقساً مستقراً غداً.. ومكة وأبها تسجلان أعلى وأقل درجات الحرارة

الأرصاد تتوقع طقساً مستقراً غداً.. ومكة وأبها تسجلان أعلى وأقل درجات الحرارة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>