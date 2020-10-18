تبدأ غدًا وحتى نهاية الأسبوع .. «الأرصاد» تتوقع رياح نشطة مُثيرة للغبار على هذه المناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرارتأثير الرياح الشرقية النشطة خلال النهار، والتي قد تثير الغبار على الأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة والمدينة.

وقالت الهيئة في تغريدة عِبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إنه قد يمتد تأثير هذه الرياح إلى الاجزاء الساحلية وتصحب بارتفاع في درجات الحرارة العظمى، وذلك اعتباراً من يوم غداً الاثنين وحتى نهاية الأسبوع الجاري.