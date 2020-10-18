تعرف على توقعات الأرصاد لحالة الطقس اليوم الأحد

تواصل – واس :

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا مستقرًا على معظم المناطق وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات مناطق عسير وجازان، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.