«الجمارك» تكشف تفاصيل مزاد «الطوال» لبيع سيارات التشليح

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أعلنت الجمارك السعودية عن تفاصيل المزاد العلني في جمرك “الطوال” لبيع سيارات تشليح وفقًا لنظام الجمارك الموّحد.

وأوضحت الجمارك، أن المزاد يُقام يوم 4/3/1442هـ الموافق 21/10/2020م الساعة 10 صباحا بجمرك الطوال.

وأضافت الجمارك أنه يُشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التالية:

• البيع لمحلات التشليح فقط.

• إخراج السيارات من الجمارك بصفة عاجلة بعد رسو المزاد وإيداع كامل القيمة.

• دفع عمولة السعي وقدرها 2.5 % علاوة على قيمة البيع.

• يجب على المشتري إخراج البضاعة المباعة خلال خمسة أيام.

• يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.