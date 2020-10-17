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الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات عدد من الجرائم وتطيح بالجناة

الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات عدد من الجرائم وتطيح بالجناة
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمنطقة تبوك من القبض على مواطن قام بإتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها.

كما تم القبض على مقيمين يقومان بالمتاجرة في شرائح الإتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين في حائل، وتم العثور على أكثر من 2000 شريحة بحوزتهم، كما تم إلقاء القبض على 4 أشخاص “مقيمين ومواطنين” يقومون بمصادرة أموال مجهولة المصدر خارج المملكة في الرياض، وتم القبض عليهم متلبسين بتحويل أكثر من 3 مليون و200 ألف ريال.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الإعتداء على أجهزة الرصد اللي وسرقة تجهيزاتها في جدة، حيث تم القبض على 10 أشخاص من المتورطين في هذه الجريمة وبحوزتهم بعض المسروقات.

كما تم القبض على مواطنين يقومان بالسطو على المنازل بالرياض وسرقة ما تقدر قيمته بـ 136 ألف ريال، وغيرهم من المجرمين لإستباب الأمن في جميع مناطق المملكة.

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