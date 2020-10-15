أبها تُسجل أدنى درجات الحرارة اليوم بالمملكة .. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الجمعة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استقرار حالة الطقس ليوم الجمعة على معظم المناطق بالمملكة، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية على مرتفعات مناطق عسير وجازان.

وأشارت الهيئة في تغريدة لها بمقوع التواصل الاجتماعي تويتر إلى تسجيل أبها أدنى درجة حرارة بالمملكة ليوم الجمعة بواقع 13 درجة مئوية ، بينما تُسجّل مكة المكرمة وجدة ورفحاء أعلى درجة حرارة بـ 41 درجة مئوية.

بينما توقعت الهيئة أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.