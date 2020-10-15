المرور يُحذر من مخالفة تصل غرامتها لـ 2000 ريال … تعرّف عليها

تواصل – فريق التحرير:

حذَّرت الإدارة العامة للمرور من مخالفةعدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً، حيث تعيق رؤية المركبات الأخرى لك، مما يشكّل خطراً على مستخدمي الطريق.

وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إن عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية تتراوح ما بين 1000 و2000 ريال.