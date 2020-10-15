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بعد إطلاق «آيفون 12».. مستخدمو أجهزة «آيفون» القديمة يشكون من هذا العطل
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تواصل- فريق التحرير:

شكا العديد من مستخدمي هواتف “آيفون” القديمة من بطء الجهاز بعد إطلاق شركة “آبل” الأجهزة الجديدة.

وقال أحد المستخدمين في تغريدة على “تويتر”،: “إن الطريقة التي تتبعها شركة آبل في إجبارنا على شراء أجهزة جديدة عبر إبطاء الأجهزة القديمة، طريقة غير مقبولة، في حين قال مستخدم آخر إن إطلاق الأجهزة الجديدة لا يجب أن يعني بالضرورة إبطاء الإصدارات السابقة من آيفون”.

وقد فسرت آبل البطء الحاصل في الأجهزة القديمة، بأنها طرحت تحديثاً جديداً لنظام iOS، وهذا يعني أن العديد من الأنظمة التي يتألف منها جهازك الخاص ستتغير وهذا يضع المزيد من الضغط على المعالج، وبالتالي يتسبب ببطء الجهاز.

وأوضح أدريان كينغسلي، أخصائي التكنولوجيا في موقع “زيد نيت” لصحيفة ميرور أونلاين، بأن تثبيت نظام تشغيل جديد على آي فون، يؤدي إلى تشغيل الكثير من الأشياء في الخلفية، ابتداء من الفهرسة وانتهاء بإعادة ضبط البطارية، ويمكن أن يستمر هذا لساعات أو حتى أيام.

وأضاف: “هذا لا يستهلك الطاقة فحسب، ولكن إعادة معايرة البطارية يمكن أن تعطي انطباعاً بأن البطارية تنفذ بسرعة أكبر. أضف إلى حدوث الكثير من تحديثات التطبيقيات بعد الإصدار الجديد، جنبًا إلى جنب مع الكثير من الميزات الجديدة المتاحة التي قد تؤدي إلى استنزاف المزيد من طاقة الهاتف القديم”.

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