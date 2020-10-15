«نوبيا» تطلق ساعتها الذكية Watch بشاشة منحنية

تواصل- وكالات:

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية الجديدة تأتي مزودة بشاشة AMOLED قياس 4.01 بوصة وبدقة وضوح 960× 192 بيكسل، وتمتاز بتصميمها الممتد قليلاً على السوار.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية الجديدة تأتي مزودة بشاشة AMOLED قياس 4.01 بوصة وبدقة وضوح 960× 192 بيكسل، وتمتاز بتصميمها الممتد قليلاً على السوار.