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الإطاحة بمقيمَين يمارسان الاحتيال لسلب أموال العمالة بالقصيم

الإطاحة بمقيمَين يمارسان الاحتيال لسلب أموال العمالة بالقصيم
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تواصل – واس:

تمكنت شرطة منطقة القصيم، اليوم الأربعاء، من القبض على مقيمَين يمارسان أساليب احتيال على العمالة والاستيلاء على أموالهم.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على (مقيمَين من الجنسية المصرية في العقدين الرابع والخامس من العمر) ، وذلك إثر تورطهما بممارسة أساليب احتيال ونصب على العمالة الوافدة وتمكنهما من الاستيلاء على ما يحملونه من أموال ، وقد عثر بحوزتهما على مبلغ 23 ألف ريال ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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