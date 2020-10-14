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«النقد» توضح ماهية علامة «الحبر المتغير بصريا» في عملة البوليمر

«النقد» توضح ماهية علامة «الحبر المتغير بصريا» في عملة البوليمر
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، ماهية علامة “الحبر المتغير بصرياً”، الموجودة على العملة الجديدة المصنوعة من البوليمر.

وأوضحت مؤسسة النقد، عبر حسابها في “تويتر”، أن هذه العلامة الأمنية، أو الحبر المتغير بصريا هي شكل زخرفي بداخله قيمة الفئة (5).

وأشارت مؤسسة النقد العربي “ساما”، إلى أنه يمكن رؤية هذه العلامة، بلونين مختلفين عند تحريك الورقة النقدية بشكل أفقي، حيث يتغير لون هذا الشكل من اللون البنفسجي إلى الأخضر.

 

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