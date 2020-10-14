الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«المسند» يوضح المناطق المُسجلة لأعلى وأقل درجة حرارة خلال الـ24 ساعة الماضية

«المسند» يوضح المناطق المُسجلة لأعلى وأقل درجة حرارة خلال الـ24 ساعة الماضية
0

تواصل- فريق التحرير:

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، عن المناطق التى سجلت أعلى درجة حرارة على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر” أنه عرفات ثم جدة في أعلى القائمة عالمياً، حيث وصلت درجة الحرارة بهما إلى 43 درجة مئوية.

كما سجلت منطقتان في أستراليا نفس درجات الحرارة، بينما حلت ينبع في المرتبة السادسة بالقائمة حيث وصلت درجة الحرارة بها إلى 42 مئوية.

ونوه المسند بدرجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة رصد في المملكة، موضحاً أن أبها وخميس مشيط وبيشة سجلت أدنى درجات حرارة، حيث بلغت درجة الحرارة الصغرى في أبها 11.8 درجة مئوية، وفي خميس مشيط 13.4 درجة مئوية، وفي بيشة 13.9 درجة مئوية.

مواد ذات صلة

ارتفاع أسعار خام «برنت» ليسجل 42.5 دولاراً للبرميل

ارتفاع أسعار خام «برنت» ليسجل 42.5 دولاراً للبرميل

«الأرصاد» توضح حقيقة تأثر المملكة بظواهر جوية حادة خلال الأيام المقبلة

«الأرصاد» توضح حقيقة تأثر المملكة بظواهر جوية حادة خلال الأيام المقبلة

رئيس «أرامكو»: سوق النفط تجاوزت المرحلة الأسوأ

رئيس «أرامكو»: سوق النفط تجاوزت المرحلة الأسوأ

تنبيه مهم من «الجوازات» للمواطنين والمقيمين المسافرين عبر منافذ المملكة

تنبيه مهم من «الجوازات» للمواطنين والمقيمين المسافرين عبر منافذ المملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>