«المسند» يوضح المناطق المُسجلة لأعلى وأقل درجة حرارة خلال الـ24 ساعة الماضية

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كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، عن المناطق التى سجلت أعلى درجة حرارة على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر” أنه عرفات ثم جدة في أعلى القائمة عالمياً، حيث وصلت درجة الحرارة بهما إلى 43 درجة مئوية.

كما سجلت منطقتان في أستراليا نفس درجات الحرارة، بينما حلت ينبع في المرتبة السادسة بالقائمة حيث وصلت درجة الحرارة بها إلى 42 مئوية.

ونوه المسند بدرجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة رصد في المملكة، موضحاً أن أبها وخميس مشيط وبيشة سجلت أدنى درجات حرارة، حيث بلغت درجة الحرارة الصغرى في أبها 11.8 درجة مئوية، وفي خميس مشيط 13.4 درجة مئوية، وفي بيشة 13.9 درجة مئوية.