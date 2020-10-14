وزير النقل يقف على أعمال الإصلاح والصيانة بطريق «الرياض- الطائف»

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أجرى وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بجولة ميدانية على الطريق الرابط بين الرياض والطائف، للوقوف على أعمال الإصلاح والصيانة الوقائية على الطرق التي يتم تنفيذها حالياً على طريق الرياض الطائف السريع.

وأوضح بيان لوزارة النقل أن الزيارة جاءت للوقوف عن كثب على كافة الأعمال والتأكد من تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة، رافقه خلالها، نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي.

كما تأتي هذه الجولة ضمن عدة جولات ميدانية، يقف من خلالها وزير النقل على سير الأعمال وجاهزيتها ومتابعة نسب الإنجاز فيها للاطمئنان على سيرها وفق الخطة التشغيلية المعتمدة ،و ضمن سعي وزارة النقل على ضمان استمرار أعمالها وإنجاز كافة مشروعاتها ضمن الخطة الزمنية المقررة لها، للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.