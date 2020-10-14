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متحدث «الزكاة والدخل» يكشف أبرز المخالفات الضريبية خلال الأسبوع الماضي (فيديو)

متحدث «الزكاة والدخل» يكشف أبرز المخالفات الضريبية خلال الأسبوع الماضي (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، عن أبرز المخالفات الضريبية خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف أنه جرى ضبط 615 مخالفة ضريبية في أسبوع واحد، كان أبرزها تحصيل ضريبة القيمة المضافة بأكثر من 15%.

وقال الحربي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن من بين المخالفات المضبوطة قيام البعض بتحصيل الضريبة وهو غير مسجل، أو تحصيلها بدون الفاتورة الضريبية أو أن تكون الفاتورة مخالفة للوائح، بالإضافة لعدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية.

وأكد أن أغلب الجولات التي قامت بها الهيئة كانت من خلال بلاغات المستهلكين، مشيراً إلى أنه منذ زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة نفذت الهيئة 34 ألف زيارة تفتيشية نتج عنها أكثر من 10 آلاف مخالفة.

 

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