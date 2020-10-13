خطوات «تخصيص المعاش» للمستحقين عن المتقاعد بعد الوفاة

تواصل – فريق التحرير:

أتاحت المؤسسة العامة للتقاعد، خدمة “تخصيص المستفيدين” عبر موقعها الإلكترونية، للمستحقين عن المتقاعد المتوفي.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها عبر موقعها الرسمي، أنه يمكن عن طريق هذه الخدمة التقدم بطلب تخصيص المعاش التقاعدي عبر بوابة التقاعد الإلكترونية (هنا الرابط)،وذلك من خلال إدخال البيانات الأساسية والتي يتم التحقق منها عبر التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

خطوات الحصول على الخدمة كالتالي: