الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

خطوات «تخصيص المعاش» للمستحقين عن المتقاعد بعد الوفاة

خطوات «تخصيص المعاش» للمستحقين عن المتقاعد بعد الوفاة
0

تواصل – فريق التحرير:

أتاحت المؤسسة العامة للتقاعد، خدمة “تخصيص المستفيدين” عبر موقعها الإلكترونية، للمستحقين عن المتقاعد المتوفي.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها عبر موقعها الرسمي، أنه يمكن عن طريق هذه الخدمة التقدم بطلب تخصيص المعاش التقاعدي عبر بوابة التقاعد الإلكترونية (هنا الرابط)،وذلك من خلال إدخال البيانات الأساسية والتي يتم التحقق منها عبر التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

خطوات الحصول على الخدمة كالتالي:
  • الضغط على أيقونة “الخدمات الالكترونية” في أعلى الصفحة.
  • الدخول عن طريق الخدمات الالكترونية أو النفاذ الوطني الموحد.
  • تحديد خدمات “زائر”، والضغط على خدمة “تخصيص المستفيدين”.
  • ادخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.

مواد ذات صلة

«التقاعد» توضح ضوابط وشروط العدول عن ضم الخدمات الحكومية السابقة

«التقاعد» توضح ضوابط وشروط العدول عن ضم الخدمات الحكومية السابقة

«الشورى» يناقش تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الأسبوع المقبل

«الشورى» يناقش تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الأسبوع المقبل

«التأمينات» توضح شروط صرف المعاش التقاعدي

«التأمينات» توضح شروط صرف المعاش التقاعدي

تقرير «الاستخبارات العامة» ومشروع نظام «الغرف التجارية» على طاولة الشورى الاثنين المقبل

تقرير «الاستخبارات العامة» ومشروع نظام «الغرف التجارية» على طاولة الشورى الاثنين المقبل

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>