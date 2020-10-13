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«منصة مدرستي» تعود للعمل مجدداً بعد انتهاء عمليات التحديث

«منصة مدرستي» تعود للعمل مجدداً بعد انتهاء عمليات التحديث
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تواصل – فريق التحرير:

عادت منصة مدرستي للعمل مجددا، مساء اليوم بعد تعثُّرها في فترة الصباح بسبب عمليات التحديث، ولم يتمكّن الطلاب من بدء اليوم الدراسي.

وأعلن حساب منصة مدرستي عبر “تويتر”، عودة المنصة للعمل بعد انتهاء عمليات التحديث المؤقتة، موضحاً أنه بإمكان المعلمين إعداد الدروس للطلاب.

شكاوى الطلاب والمعلمين

وتفاجأ الطلاب والمدرسين، صباح اليوم، بعدم استطاعتهم الدخول إلى المنصة واختفاء الجدول الدراسي وعدم تمكنهم من مشاهدة الدروس في الحصة الأولى.

ونشر عدد من الطلاب وأولياء الأمور صورا توضح العطل في المنصة، والذي تمثل في طلب إعادة تسجيل الدخول مرة، إَضافة إلى عدم الوصول إلى واجهة تلقي الدروس.

وشكا عدد من المعلمين أيضا بسبب عدم تمكنهم من إعداد الدروس عبر منصة مدرستي بشكل اعتيادي ككل يوم في الصباح.

ما هي منصة مدرستي؟

يذكر أن منصة مدرستي هي عبارة عن محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح منصة مدرستي للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

 

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