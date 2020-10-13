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الأرصاد تتوقع سحباً رعدية ورياح نشطة بعدة مناطق..وجدة تسجل أعلى درجة حرارة

الأرصاد تتوقع سحباً رعدية ورياح نشطة بعدة مناطق..وجدة تسجل أعلى درجة حرارة
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء بمشيئة الله، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف، كما لا يستبعد تكون السحب الرعدية على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.

كما توقعت الأرصاد استمرار تأثير الرياح الشرقية النشطة على الأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة بصحبها ارتفاع درجات الحرارة العظمى خاصة على الأجزاء الساحلية.

ومن المتوقع أيضا أن تسجل جدة 42 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة غدا، بينما تسجل أبها 12 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.

 

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