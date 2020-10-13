«الحج»: إتاحة تصاريح الصلاة بالمسجد الحرام عبر تطبيق «اعتمرنا» اليوم

تواصل- فريق التحرير:

زف الوكيل المساعد لوزارة الحج لشؤون العمرة، عبدالرحمن شمس، بشرى سارة بشأن الصلاة بالمسجد الحرام.

وقال “شمس” أنه سيتم اليوم (الثلاثاء) إطلاق مجموعة جديدة من التصاريح في تطبيق “اعتمرنا”، منها تصريح الصلاة في المسجد الحرام، والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، وتصريح السلام على الرسول ﷺ.

وأضاف، خلال مداخلة له بالقناة “السعودية”، أن المرحلة الأولى من التطبيق شهدت إطلاق تصاريح أداء العمرة، وسيشهد اليوم إطلاق تصاريح إضافية جديدة.

يذكر أن التطبيق متوفر على الأجهزة الذكية بنظامي (أندرويد وآي أو إس)، ويساعد في تنظيم أوقات أداء مناسك العمرة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.