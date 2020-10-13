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«الشورى» يوافق على إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها لنظام «المرور»

«الشورى» يوافق على إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها لنظام «المرور»
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تواصل – فريق التحرير :

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية والستين للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، على إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها إلى نظام المرور.

من جهة أخرى، ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1440- 1441 هـ.

وطالبت عضو الشورى د. فاطمة القرني وزارة المياه والزراعة والبيئة بالتعاون مع القطاع الخاص بتركيز الجهود في تنمية القطاع الزراعي في كل منطقة بدعم المنتج الأبرز والأغزر إنتاجا فيها بدءا من استصلاح الأراضي وانتهاءً بمرحلة استثماره في الصناعات الغذائية وتسويقه داخل المملكة وخارجها.

كما طالبت عضو الشورى د. زينب أبوطالب بالتنسيق بين وزارة البيئة والمياه والزراعة مع هيئة الاستثمار وقطاعات الدولة ذات الصلة للقيام بخطوات جادة تحقق عائدًا مجزيًا للمُزارع.

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