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تطبيق جديد على «أندرويد» لمساعدة ضعاف السمع

تطبيق جديد على «أندرويد» لمساعدة ضعاف السمع
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تواصل – فريق التحرير :

أدخلت غوغل ميزة جديدة لنظام آندرويد تعمل على تنبيه المستخدمين الصُم في حالة جريان المياه أو نباح كلب أو جرس إنذار الحريق.

ويعمل التطبيق الجديد بإخطار المستخدمين بالأصوات “الحرجة” من خلال إرسال إخطار صوتي لضعاف السمع أو اهتزازات على الهواتف الذكية أو وميض ضوء الكاميرا للصم ، بحسب العربية نت نقلاً عن الديلي ميل البريطانية .

وأوضحت الشركة أن الإخطار الصوتي مصمم لخدمة نحو 466 مليون شخص في العالم يعانون من ضعف السمع، كما يمكن أن يساعد من يرتدون سماعات الرأس أو يعانون من تشتت انتباههم.

وبحسب المعلومات، فقد تم تطوير النظام الجديد باستخدام برامج التعلم الآلي، وينقل النظام التحذيرات عبر الإخطارات الصوتية من خلال ميكروفون الهاتف الذكي ويتعرف من خلال سماعات الهاتف على الأصوات المختلفة مثل أصوات الأطفال والصراخ وجريان المياه وإنذارات الدخان والحريق وصفارات الأجهزة وطرق الباب ورنين الهاتف الأرضي.

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