خطة لإنشاء خارطة تفاعلية لمعرفة توزيع العقارات على مستوى المملكة

تواصل – فريق التحرير

بحثت الهيئة العامة للعقار و الهيئة العامة لعقارات الدولة إنشاء خارطة تفاعلية لمعرفة توزيع العقارات على مستوى المملكة وبناء قاعدة بيانات جغرافية مدعمة بكافة البيانات والمعلومات ذات العلاقة والتي تمكن من حماية العقارات وزيادة موثوقيتها وإصدار التقارير التي من شأنها دعم القرار والمساعدة في وضع الخطط التطويرية.

وفي لقاء جمع عصام المبارك محافظ الهيئة العامة للعقار مع إحسان بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، ناقش الجانبان سبل تنظيم النشاط العقاري الحكومي وغير الحكومي والإشراف عليه وتطويره وزيادة كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه وتحقيق التكامل بين الهيئتين لتطبيق فعال لحوكمة القطاع العقاري وزيادة فاعلية السوق العقاري وتمكينه واستدامته،بحسب صحيفة “الاقتصادية”.