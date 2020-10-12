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«التقاعد» توضح ضوابط وشروط العدول عن ضم الخدمات الحكومية السابقة

«التقاعد» توضح ضوابط وشروط العدول عن ضم الخدمات الحكومية السابقة
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنه يمكن للراغبين في العدول عن ضم خدماتهم الحكومية تقديم معاملاتهم من خلال خدمات التقاعد الإلكترونية.

وقالت التقاعد، في بيان لها اليوم الاثنين، إنه يجوز للموظف العدول عن ضم الخدمة الحكومية السابقة بشرط أن يتم تقديم الطلب قبل انتهاء علاقته بعمله الحالي.

وأوضحت المؤسسة أن خدمة طلب عدول عن ضم حكومي تتيح تقديم طلب العدول عن ضم حكومي وسبق الموافقه على ضمها.

الشروط الواجب توفرها:

يمكن لأي مواطن سبق له التقدم بطلب ضم مدد حكومية لدى المؤسسة العامة للتقاعد التقدم لخدمة العدول عن ضم حكومي.

يجب أن يكون للشخص معاملة واحدة على الأقل لدى المؤسسة لضم مدد حكومية سابقة تم قبولها قبل إنتهاء علاقتة بالعمل.

خطوات طلب الخدمة

– الضغط على أيقونة “الخدمات الالكترونية” في أعلى الصفحة.

– الدخول عن طريق الخدمات الالكترونية أو النفاذ الوطني الموحد.

– تحديد خدمات “مشترك”، والضغط على خدمة “طلب عدول عن ضم حكومي”.

– إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.

 

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